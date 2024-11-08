Bursa'da Kaza: 1 Yaralı

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1) BURSA'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Emin Sokak'ta meydana geldi. Kartal Sokak istikametinde seyreden Barış T. (36) idaresindeki 16 KJV 56 plakalı motosiklet, Sinan Y. (31) yönetimindeki 16 ATM 284 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücü Barış T., çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış T. tedavi altına alındı Sol bacağı kırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatılırken, otomobil sürücüsü Sinan Y. gözaltına alındı