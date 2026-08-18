Bursa'da Kaza Kutulu Anlar
Bursa'da otomobil sürücüsü, ters yönden gelen minibüsü son anda manevi ile kaza yapmaktan kurtuldu.
BURSA'da otomobiliyle giderken, ters yönden gelen minibüsle karşı karşıya gelen sürücü, son anda manevra yapıp, kazadan kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Bursa- İznik çevre yolunda sabah saatlerinde otomobiliyle sol şeritte ilerleyen sürücü, ters yönden gelen minibüsü görünce son anda manevra yaptı. 105 kilometre hızla ilerleyen otomobilin sürücüsünün kazaya karışmaktan son anda kurtulduğu anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kaza Kutulu Anlar - Son Dakika
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?