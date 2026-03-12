Bursa'da Kaza: Otomobil TIR'ın Dorsesine Girdi - Son Dakika
Bursa'da Kaza: Otomobil TIR'ın Dorsesine Girdi

12.03.2026 13:06
Bursa'da otomobil, hafif ticari araçla çarpışarak park halindeki TIR'ın altına girdi, sürücü ağır yaralı.

BURSA'da otomobilin, hafif ticari araçla çarpışıp park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Oktay S.'nin (23) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. Oktay S.'nin kullandığı 16 APN 53 plakalı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında park halindeki 16 RS 365 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Oktay S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Polis ekipleri soruşturma başlatırken, kazanın çevredeki bir iş yerine yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, savrulan otomobilin TIR dorsesinin altına girdiği, çevredekilerin ise panikle kaza yerine koştuğu anlar yer aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı otomobil sürücüsü Oktay S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
