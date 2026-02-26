Bursa'da 'Kil ve Tuval Umutla Hayal' Sergisi Açılıyor

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinden oluşan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi 3 Mart'ta ziyarete açılacak.
Yeşilay yardımıyla bağımlılıkla mücadele edenlerin eserlerinden üçüncüsü hazırlanan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi, ???????Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Sergi Salonu'nda izlenime sunulacak.
Sergi, 6 Mart'a kadar gezilebilecek.
