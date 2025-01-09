Bursa'da Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
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Bursa'da Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa\'da Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa'da Hasan Şahin, kapı önüne ayakkabı bıraktığı için tartıştığı komşusu Mustafa Çikin'i bisikletine çarparak bıçaklayarak öldürdü. Savcı, sanık için 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sanık ise olayın nedenini yüzüne tükürülmesi olarak gösterdi.

09.01.2025 10:12  Güncelleme: 10:13
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BURSA'da, ayakkabılarını kapı önüne bıraktığı için daha önce tartıştığı komşusu Mustafa Çikin'i (51), kullandığı servis aracıyla bisikletine çarptıktan sonra 30 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Şahin'in (62) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapsini istedi. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Şahin, "Yüzüme tükürünce sinirlendim. Tükürmese bu olay olmazdı" dedi.

Olay, Eylül 2023'te Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede servis aracı kullanan Hasan Şahin, oturduğu apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i, kapının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyardı. Tartışmayı, komşuları güçlükle yatıştırdı. Ertesi gün Hasan Şahin, iddiaya göre, bisikletiyle işe giden Mustafa Çikin'i, servis aracıyla takip edip çarptı. Taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Şahin, Mustafa Çikin'i, 5'i hayati tehlike oluşturacak şekilde olmak üzere toplam 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan Şahin, tutuklandı.

Hasan Şahin'in Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen Mustafa Çikin'in ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede şikayetçi olarak dinlenen Mustafa Çikin'in eşi S.Ç., "Bizim bu adamla hiçbir sorunumuz yoktu. Olay tarihinden 2 gün önce kapımıza gelip, ayakkabıları dışarı koymamamızı istedi. Sonra eşimi takip edip, öldürdü. Neden bunu yaptığını bilmiyoruz. Günahsız yere eşimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Davada mütalaa açıklandı. Savcının, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istediği tutuklu sanık, yaptığı savunmada, iddia edilenin aksine olay günü kendisinin değil, komşusunun servis aracını takip ettiğini öne sürdü. Komşusunu, ayakkabılarını daire kapısının önüne koymaması için defalarca uyardığını söyleyen Şahin, "Ben apartmanda yöneticiydim. Mustafa benim karşı komşum. Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikletiyle servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Hasan Şahin, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Yargı, Suç, Son Dakika

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