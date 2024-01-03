Bursa\'da Koyun Sürüsü Trafiği Durdurdu

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90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı•
Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, yola çıkınca bulvarda trafik durdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çobanın yola çıkan koyunları yönlendirdiği, sürünün çekilmesi ile trafiğin normale döndüğü yer aldı.
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