Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası

17.07.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da altınları emanet alan kuyumcu sahipleri dolandırıcılıktan yargılanıyor, duruşma sürüyor.

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddiasıyla yakalanan kuyumcunun sahibi ve çalışanı 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim K. ile Murat Y, tutuksuz sanık Özlem K, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Özlem K. ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Murat Y'nin avukatı Uğur Kösa, müştekilerden 13 kişiyle uzlaşma sağlandığını belirterek, "Dosya arasına giren uzlaştırma raporlarında her ne kadar müvekkilimin zararları gideremeyeceğinden bahsedilse de müvekkilim cezaevinde olması sebebiyle zamanla bu ödemeleri yapabileceğini belirtmiştir. Müvekkilim tahliye olursa müştekilerin zararlarını daha kolay bir şekilde giderebilir." ifadelerini kullandı.

İbrahim K'nin avukatı da müvekkilinin tahliyesi talep etti.

Bu aşamada sanıkların tutuklanmasına karar verilmesinden beklenilen faydanın sağlandığı gözetilerek Murat Y. ve İbrahim K'nin, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, Özlem K. hakkındaki "belirlenen yerlere başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasını karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kar payı vadeden kuyumcuya altın ve para verenler, geçen yıl 19 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanının kapalı olmasından şüphelenip şikayetçi olmuş, polis iş yeri sahiplerinin kaçtığını belirlemişti. Şüphelilerden İbrahim K. ve eşi Özlem K. Bolu'da, Murat Y. ise Bursa'da yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim K. ve Murat Y. tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 3 sanığın, "üç ve daha fazla kişi tarafından birlikte, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 171 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:47:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.