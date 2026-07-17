Bursa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddiasıyla yakalanan kuyumcunun sahibi ve çalışanı 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim K. ile Murat Y, tutuksuz sanık Özlem K, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Özlem K. ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Murat Y'nin avukatı Uğur Kösa, müştekilerden 13 kişiyle uzlaşma sağlandığını belirterek, "Dosya arasına giren uzlaştırma raporlarında her ne kadar müvekkilimin zararları gideremeyeceğinden bahsedilse de müvekkilim cezaevinde olması sebebiyle zamanla bu ödemeleri yapabileceğini belirtmiştir. Müvekkilim tahliye olursa müştekilerin zararlarını daha kolay bir şekilde giderebilir." ifadelerini kullandı.

İbrahim K'nin avukatı da müvekkilinin tahliyesi talep etti.

Bu aşamada sanıkların tutuklanmasına karar verilmesinden beklenilen faydanın sağlandığı gözetilerek Murat Y. ve İbrahim K'nin, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, Özlem K. hakkındaki "belirlenen yerlere başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasını karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kar payı vadeden kuyumcuya altın ve para verenler, geçen yıl 19 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanının kapalı olmasından şüphelenip şikayetçi olmuş, polis iş yeri sahiplerinin kaçtığını belirlemişti. Şüphelilerden İbrahim K. ve eşi Özlem K. Bolu'da, Murat Y. ise Bursa'da yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim K. ve Murat Y. tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 3 sanığın, "üç ve daha fazla kişi tarafından birlikte, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 171 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.