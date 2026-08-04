Bursa'da Liman Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
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Bursa'da Liman Caddesi Yenileniyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer'de yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Liman Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını bitirerek parke ve asfalt kaplama sürecine başladı.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Liman Caddesi'nde 400 metrelik güzergahta yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı.

BUSKİ ekipleri, bölgede altyapıyı güçlendiren çalışmaların tamamlanması sonrası caddenin iki tarafında toplam 800 metre uzunluğunda kaldırım imalatına başladı.

Bu çalışma bitirildikten sonra da asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecek.

Alt ve üst yapısıyla baştan sonra yenilenen cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla güvenli ve konforlu hale getirilerek trafiğe açılacak.

Kaynak: AA

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