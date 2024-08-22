Bursa'da Maden Ocağında Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Maden Ocağında Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

Bursa\'da Maden Ocağında Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki maden ocağının açık alanındaki kulede çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı. İlçede özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağının vinç kulesinde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olay yerine ihbar sonucu Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Binada yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunduğu için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramasını önledi. Gece boyu süren müdahalenin ardından yangını söndüren ekipler, gerekli önlemleri alarak sabah saatlerinde soğutma çalışması yaptı. Vinç kulesinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

22.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki maden ocağının açık alanındaki kulede çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

İlçede özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağının vinç kulesinde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olay yerine ihbar sonucu Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Binada yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunduğu için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramasını önledi.

Gece boyu süren müdahalenin ardından yangını söndüren ekipler, gerekli önlemleri alarak sabah saatlerinde soğutma çalışması yaptı.

Vinç kulesinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Harmancık, Orhaneli, Maden, bursa, Olay, Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Maden Ocağında Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Maden Ocağında Çıkan Yangın Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement