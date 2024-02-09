Maden ocağında göçük, 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maden ocağında göçük, 1 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında göçük, 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen krom madeni ocağında meydana gelen göçük sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçinin cesedi kurtarma ekipleri tarafından bulunarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

09.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:26
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükte Beytullah Çohadar (37) isimli işçiye arama çalışmaları sonucunda yaralı olarak ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

TAVAN GÖÇTÜ, İŞÇİ ALTINDA KALDI

Özel bir şirketin faaliyet gösterdiği krom madeni ocağında göçük meydana geldi. İşçilerden Beytullah Çohadar (37), tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri işçiye yaralı olarak ulaşırken hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Çohadar'ın naaşı, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'da maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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