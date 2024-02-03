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Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı - Son Dakika
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Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı

Bursa\'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı

Bursa'da bir ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabah saatlerinde izdiham yaşandı. Ucuz eşya almak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle mağaza önünde yoğun bir kalabalık oluştu.

03.02.2024 15:18
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BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.

Osmangazi  ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı - Son Dakika
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