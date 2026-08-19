Bursa\'da Makas Atan Araçlar Çarpıştı

BURSA'da otoyolda makas atarak yarışan iki otomobil, çarpıştı. Hasarlı kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil otoyolda makas atıp, şerit ihlali yaparak bir süre yarıştı. Bu sırada otomobillerden biri, yarıştığı diğer araca arkadan çarparak yoldan çıkıp ters şeride geçti. Diğer araç ise yolun ortasına savruldu. Kazada yaralanan birinin olmadığı, araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Sürücülerin akan trafikteki tehlikeli manevraları ve çarpışma anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobildekilerin "Arkamızda çok kötü kaza oldu" diyerek yaşadıkları panik anı da duyuldu.