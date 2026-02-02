"Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos" Sergisi, Bursa'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos" Sergisi, Bursa'da Ziyarete Açıldı

02.02.2026 16:30  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Merinos Fabrikası'nın 88. kuruluş yıl dönümünde 'Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos' sergisini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergi, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli bir rol üstlenen Sümerbank'ın mirasını ve Merinos'un kültürel değerlerini gözler önüne seriyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sanayi ve üretim belleğinde önemli bir yere sahip Merinos Fabrikası'nın tarihini ve değerlerini geleceğe taşıyan "Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos" sergisini, fabrikanın 88'inci kuruluş yıl dönümünde ziyarete açtı.

Türkiye'nin sanayileşmesi sürecinde öncü bir rol üstlenen Sümerbank'ın köklü mirası, "Geleceği Dokuyan Fabrika Merinos" sergisiyle Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde Bursalılarla buluştu.

Sümerbank'ın özellikle tekstil alanındaki üretim gücünü, günlük yaşama kattığı yenilikleri, mimariden modaya uzanan etkisini ve toplumsal bellekteki yerini bütüncül bir şekilde görme imkanı sunan sergi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde 2027 yılının Ocak ayına kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 Şubat 1938'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı Merinos Fabrikası'nın aradan geçen yıllara rağmen önemini korumaya devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 20 yıl önce üretim faaliyetleri durdurulan fabrikanın, 66 yıl boyunca hizmet verdiğini anlatan Bozbey, burada yetişen pek çok insanın kent ve Türk tekstil sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

"Bursalıları müzemize davet ediyoruz"

Atatürk'ün açılışını yaptığı Merinos Fabrikası'nın değerlerini yansıtan farklı bir müzeyi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini anlatan Bozbey, "Merinos'a dair pek çok değeri ve üretim süreçlerini; görseller, fotoğraflar ve videolar eşliğinde canlandırarak sergiliyoruz. Burayı aynı zamanda sanal bir müzeye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Özellikle Merinos'ta çalışmış emekçilerin bu sergiyi görmesini istiyoruz. Bursalıları müzemize davet ediyoruz. Merinos Fabrikası'na ve onun taşıdığı değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Müzeye katkı sunmaya davet ediyoruz"

Merinos Fabrikası'nda çalışanların ellerindeki hatıraları müzeye getirerek katkı sunabileceğini belirten Bozbey, "Fabrikada çalışmış ya da yolu buradan geçmiş, burada fotoğraf çektirmiş; elinde fotoğraflar ya da Merinos'a ait değerli eşyalar bulunan herkesi, müzeye katkı sunmaya davet ediyoruz. Gelin, bu müzeyi torunlarımızın torunlarına kalacak şekilde birlikte dolduralım, donatalım ve Merinos'u yıllar ötesine, yüzyıllara taşıyalım. Burası bir okul, bir kültürel alan, bir sosyal alandır. Cumhuriyet'in temelleri bu anlayışla, bu fabrikalarla atıldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sümerbank, Türkiye, Merinos, Kültür, Güncel, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos' Sergisi, Bursa'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Şırnak’ta çığ düştü 4 köy yolu ulaşıma kapandı Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:55
Fener taraftarı şokta Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 17:23:21. #.0.4#
SON DAKİKA: "Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos" Sergisi, Bursa'da Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.