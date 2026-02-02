"Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos" Sergisi, Bursa'da Ziyarete Açıldı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sanayi ve üretim belleğinde önemli bir yere sahip Merinos Fabrikası'nın tarihini ve değerlerini geleceğe taşıyan "Geleceği Dokuyan Fabrika: Merinos" sergisini, fabrikanın 88'inci kuruluş yıl dönümünde ziyarete açtı.

Türkiye'nin sanayileşmesi sürecinde öncü bir rol üstlenen Sümerbank'ın köklü mirası, "Geleceği Dokuyan Fabrika Merinos" sergisiyle Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde Bursalılarla buluştu.

Sümerbank'ın özellikle tekstil alanındaki üretim gücünü, günlük yaşama kattığı yenilikleri, mimariden modaya uzanan etkisini ve toplumsal bellekteki yerini bütüncül bir şekilde görme imkanı sunan sergi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde 2027 yılının Ocak ayına kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 Şubat 1938'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı Merinos Fabrikası'nın aradan geçen yıllara rağmen önemini korumaya devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 20 yıl önce üretim faaliyetleri durdurulan fabrikanın, 66 yıl boyunca hizmet verdiğini anlatan Bozbey, burada yetişen pek çok insanın kent ve Türk tekstil sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

"Bursalıları müzemize davet ediyoruz"

Atatürk'ün açılışını yaptığı Merinos Fabrikası'nın değerlerini yansıtan farklı bir müzeyi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini anlatan Bozbey, "Merinos'a dair pek çok değeri ve üretim süreçlerini; görseller, fotoğraflar ve videolar eşliğinde canlandırarak sergiliyoruz. Burayı aynı zamanda sanal bir müzeye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Özellikle Merinos'ta çalışmış emekçilerin bu sergiyi görmesini istiyoruz. Bursalıları müzemize davet ediyoruz. Merinos Fabrikası'na ve onun taşıdığı değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Müzeye katkı sunmaya davet ediyoruz"

Merinos Fabrikası'nda çalışanların ellerindeki hatıraları müzeye getirerek katkı sunabileceğini belirten Bozbey, "Fabrikada çalışmış ya da yolu buradan geçmiş, burada fotoğraf çektirmiş; elinde fotoğraflar ya da Merinos'a ait değerli eşyalar bulunan herkesi, müzeye katkı sunmaya davet ediyoruz. Gelin, bu müzeyi torunlarımızın torunlarına kalacak şekilde birlikte dolduralım, donatalım ve Merinos'u yıllar ötesine, yüzyıllara taşıyalım. Burası bir okul, bir kültürel alan, bir sosyal alandır. Cumhuriyet'in temelleri bu anlayışla, bu fabrikalarla atıldı" diye konuştu.