Bursa'da Metro İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Metro İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Metro İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde devam eden metro istasyonu inşaatında çalışan Eyüp Özer (61), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Özer, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

13.02.2024 12:18
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro inşaat alanında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde inşaatı devam eden metro istasyonunda çalışan Eyüp Özer (61) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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