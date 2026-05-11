Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

11.05.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Kiraz Sokak'ın kesiştiği kavşakta Emre D. (21) yönetimindeki 16 BIB 510 plakalı motosiklet ile Oktay D. (47) idaresindeki 16 KGR 14 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Emre D, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde de Hurishan B. (41) yönetimindeki 34 KKA 830 plakalı motosiklet ile Gamze D'nin (34) kullandığı 55 AGF 195 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hurishan B, ağır yaralandı. Yaralının tedavisi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Akhisar Mahallesi'nde Mehmet V'ye (40) park ettiği aracından çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçakla saldırdı.

Karnından 3 bıçak darbesi alan Mehmet V, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Mahmudiye Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde İpek D. idaresindeki 16 BEV 024 plakalı motosiklet ile Semih A. (32) idaresinde ki 16 HD 943 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:38:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.