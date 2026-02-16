BURSA'da motosikletin dönüş yapan otomobile çarptığı anlar, kask kamerasına yansıdı.
Kaza, 14 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Sola dönmek için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobile, motosiklet çarptı. O anlar kask kamerasına yansırken, devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. (DHA
-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Motosiklet Kazası Kask Kamerasında - Son Dakika
