Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.08.2024 09:51
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçe merkezinden İznik Gölü yönüne seyreden Oğuzhan S. (25) idaresindeki 77 ACA 531 plakalı motosiklet, ana yola çıkmaya çalışan Abdülmacit K'nin (55) kullandığı 16 ASR 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Göl Yolu'ndaki kazada, motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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