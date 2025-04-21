Bursa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Yeni Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giderken Recai Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 16 BOZ 603 plakalı motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Yılmaz savrulurken, motosiklet de 40 metre sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recai Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.