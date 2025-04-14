Bursa'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'da kamyonete arkadan çarparak savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Mayil, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen motosikletiyle İzmir istikametine giden Yusuf Mayil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Aykut Almacık yönetimindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan motosiklet daha sonra bariyerlere çarparak devrilirken, araçtan düşen Meyil, metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Yusuf Mayil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Aykut Almacık gözaltına alınırken, Yusuf Mayil'in cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.