Bursa\'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, İki Genç Yaralandı

Güncel

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi ile Alitekin Caddesi kavşağında meydana geldi. Tozkoparan Caddesi'nde seyir halinde olan ve hız yaptığı iddia edilen Yusuf A. (17) idaresindeki 16 BHS 391 plakalı motosiklet, kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faruk A.'nın (33) kullandığı 16 BNK 151 hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken, Yusuf A. ile arkasında yolcu olarak bulunan Efe A. (17) yola düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.