Bursa'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı

Bursa\'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da, husumet nedeniyle bir kişinin motosikletten açılan ateşle yaralandığı olayda, iki şüpheli tutuklandı. Alkollü olduğu belirtilen sanık, nedenini anlatırken olayın detaylarını paylaştı.

01.02.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, Muhammet Faruk Arifoğlu (29), arkadaşı Ramazan Aslan'ın kullandığı motosikletin arkasına oturup, büfe işleten Soner Y.'yi vurup yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kentte kaporta ustası olarak çalışan Muhammet Faruk Arifoğlu, geçen hafta çarşamba akşamı Ramazan Aslan'ın kullandığı motosikletle aralarında husumet olan Soner Y.'nin işlettiği büfenin önüne geldi. Arifoğlu, hareket halindeki motosikletten tabancayla ateş edip Soner Y.'yi yaraladı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Soner Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan ve arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Muhammet Faruk Arifoğlu yöneltilen suçlamaları kabul etti. Olay akşamı aşırı derecede alkollü olduğunu söyleyen Muhammet Faruk Arifoğlu verdiği ifadesinde, "Geçen yıl S.P. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başladık. Bu birlikteliğimizden rahatsız olan S'nin ailesi benimle konuşmuyordu. Olay akşamı alkol aldıktan sonra oturuyordum. Arkadaşım olan Soner Y.'nin, sosyal medya hesabımdan S'nin babasına, "Seni ve kardeşlerini öldürüp, çocuklarını kaçıracağım, evini yakacağım' şeklinde tehdit mesajları göndermiş. Sinirlendim. Arkadaşım olan Ramazan'ı arayıp, birlikte gezelim, dedim. Bir süre önce hurda pazarından aldığım motosiklet ile Ramazan'ın yanına gittim. Alkollü olduğum için motosikleti o kullanıyordu. Ben ise arkasında oturuyordum. Ramazan'ı, Soner'in iş yerinin önüne yönlendirdim. Bu sırada tekel bayisinin önünde bulunan Soner'i görünce tabancam ile rastgele ateş ettim. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Motosikleti ise yol üzerinde yaktıktan sonra evlerimize gittik. Sonraki gün polis tarafından yakalandım. Ramazan'ın olaydan haberi yoktu" dedi.

Soner Y., ise ifadesinde "İş yerimin önünden skuter tarzı bir motosiklet geçti. Bu motosikletin üzerinde 2 kişi vardı. Motosikletin arkasında oturan kasklı şahıs bana ateş etti. Bu isimlere geçmişe dayalı husumetim vardı" dedi.

Hastanede tedavisi süren Soner Y., saldırganın yönelttiği suçlamaları kabul etmezken Ramazan Aslan ise arkadaşının yapacağı silahlı saldırıdan haberdar olmadığını, olaydan sonra ona kızdığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
16:51 Yıldız futbolcudan küçük taraftara eşi benzeri görülmemiş hareket Yıldız futbolcudan küçük taraftara eşi benzeri görülmemiş hareket
16:44 Mansur Yavaş Silivri’de Ümit Özdağ’ı ziyaret etti Mansur Yavaş Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret etti
16:38 Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi
16:37 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Acun Ilıcalı’nın takımına gitti Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti
16:31 Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
16:21 Aras Bulut İynemli’nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı
16:17 Denizli’de Cinayet: 3 Bilezik İçin Öldürüldü Denizli'de Cinayet: 3 Bilezik İçin Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 14:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Motosikletten Açılan Ateşle Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.