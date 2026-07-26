Bursa'da Orman Ekipleri Ayı ile Karşılaştı - Son Dakika
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Bursa'da Orman Ekipleri Ayı ile Karşılaştı

Bursa\'da Orman Ekipleri Ayı ile Karşılaştı
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Bursa'da orman koruma ekipleri, bir ayıyla karşılaşarak güvenlik önlemleriyle çalışmaya devam etti.

BURSA'da orman yangınlarına karşı koruma faaliyetlerini sürdürürken, bir ayı ile karşılaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, o anın fotoğrafını sanal medyadan paylaştı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen rutin koruma ve denetim çalışmaları kapsamında ekipler, ormanda bir ayıyla karşı karşıya geldi. Görevli personel gerekli güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarına kesintisiz devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekiplerimiz, koruma kontrol faaliyetlerimiz sırasında ormanlarımızın doğal sakinlerinden biri olan ayı ile karşılaştı. Kısa süreli bu karşılaşmanın ardından ayı doğal yaşam alanında yoluna devam ederken, ekiplerimiz de görevlerini güvenli şekilde sürdürdü. Yaban hayatı, orman ekosistemimizin en değerli zenginliklerinden biridir. Orman ekosistemini korumak için sahadaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Ekipleri Ayı ile Karşılaştı - Son Dakika

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