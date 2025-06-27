Bursa\'da Orman Yangını

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.