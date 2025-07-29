Bursa'da Orman Yangını 4. Günde Kontrol Altında - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangını 4. Günde Kontrol Altında

29.07.2025 11:09
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde süren orman yangınında müdahale devam ediyor.

BURSA'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürüyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde geriye kalan küller dronla havadan görüntülendi.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gece büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra, 27 Temmuz'da yeniden canlanan alevler geniş bir alana yayıldı. Dün rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi. Yangın mahalleye ulaşmadan durdurulurken, aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevlere dün gün boyu havadan destekle, gece de karadan müdahale sürdü. Çakmak Mahallesi çevresinde yangından geriye kalan küller, sabah dronla görüntülendi.

Orhaneli-Harmancık yangını tepelerde yer yer sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor. Havadan müdahale kapsamında ise 5 uçak ve 30 helikopter çalışmalara destek veriyor. Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, sahada yoğun mücadele yürütüyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Yangını 4. Günde Kontrol Altında - Son Dakika

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