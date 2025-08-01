Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 92 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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