Bursa'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

1) BURSA'DAKİ ORMAN YANGININDA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (3)

ALEVLER TAHLİYE EDİLEN MAHALLEYE ULAŞTI

Bursa'da Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan ve dün yeniden alevlenen orman yangını, 3'üncü gününde de devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'ne ulaştı. Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi.

'MAHALLENİN ÇEVRESİNE HENDEK KAZDIK'

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Harmancık Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, "Alevler mahalleye çok yaklaştı. Yangının evlere ulaşmaması için, iş makineleriyle mahallenin çevresine hendek kazıp, çember oluşturduk. Arazözlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda zarar gören bir ev yok. Mahallemizdeki küçük ve büyükbaş hayvanları da daha önce çıkarıp, güvenli bölgeye almıştık" dedi.

Yangını söndürme çalışmaları hava desteğiyle devam ediyor.