Bursa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki??????? hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."