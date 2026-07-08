Bursa\'da Otluk Alanda Yangın

BURSA'nın Kestel ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.

Bursa-Ankara kara yolunda Ümitalan Rampası mevkisindeki otluk alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi ve ormana sıçramaması için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesinin devam ettiği bildirildi.