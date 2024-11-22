Bursa\'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, İki Yaralı

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BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada, sürücü S.C.(28) ile yanında bulunan H.C.(30), yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvar'ında meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan S.C., yönetimindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, sürücü S.C. ile yanındaki H.C., araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.