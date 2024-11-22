Bursa'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, İki Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, İki Yaralı

Bursa\'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, İki Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

22.11.2024 05:28  Güncelleme: 05:39
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BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada, sürücü S.C.(28) ile yanında bulunan H.C.(30), yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvar'ında meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan S.C., yönetimindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, sürücü S.C. ile yanındaki H.C., araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, İki Yaralı - Son Dakika

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