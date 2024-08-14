Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

14.08.2024 10:17
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Arapzade Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre H. (33) idaresindeki 34 HET 373 otomobille A.U. (19) idaresindeki 16 VH 468 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etksiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan T.Ü. (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika

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