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Bursa'da Otomobil İş Yerine Çarptı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil İş Yerine Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Küplüpınar Mahallesi'nde bir otomobil, oto yedek parça dükkanının duvar ve kepenklerine çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa\'da Otomobil İş Yerine Çarptı: 3 Kişi Yaralandı
04.01.2024 - 21:23,
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Bursa'da otomobilin iş yerinin kepenklerine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nden Kent Meydanı istikametine giden Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, oto yedek parça dükkanının duvar ve kepenklerine çarptı.

Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Hamza ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Cuma ve Hasan Hamza ile diğer yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma ve Hasan Hamza'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

İş yerinde hasara da yol açan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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