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Bursa'da otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpışarak takla attı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa\'da otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı
14.12.2023 - 17:51,
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Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin tırla çarpışarak takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

İbrahim T. (71) idaresindeki 16 KGY 04 plakalı otomobil ile Mehmet B'nin kullandığı 44 BU 076 plakalı tır, Bursa- Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim T. ile eşi Hasibe T. (71) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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