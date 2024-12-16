Bursa\'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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BURSA'da ara sokakta seyreden otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil, evin duvarına çarpıp, hafif ticari aracın üzerinde asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta süratle giden otomobile, yan sokaktan hızla çıkan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle köşedeki bir binaya çarpan otomobil, hafif ticari aracın üzerine çıktı. 4 kişinin hafif yaralandığı kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak arasında hızla ilerleyen otomobile, yan sokaktan çıkan hafif ticari aracın çarptığı ve otomobilin sürüklenip, evin duvarına çarptıktan sonra, hafif ticari aracın üstünde asılı halde kaldığı görüldü. Hafif ticari araçtaki 2 kişinin araçtan indikleri anlar ile otomobildeki kişilerin, çevredekiler tarafından kurtarılma anları da görüntülere yansıdı.

Haber-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,