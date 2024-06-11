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Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda Bilge Bahar B. idaresindeki 55 BJ 040 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Takla atan otomobil, karşı yönden gelen Tuncay Ö. yönetimindeki 34 EU 0383 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.