Bursa\'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bartın'dan İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'na gitmek üzere yola çıkan Mustafa Toprak (57) idaresindeki 77 DF 707 plakalı otomobil, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 HS 151 plakalı tıra yandan çarptı.
Kazada, sürücü Mustafa Toprak ile aynı araçta bulunan Müesser Toprak (59), Mediha (77) ve Nuri Can (74) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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