Bursa'da Panama bandıralı kargo gemisi karaya oturdu - Son Dakika
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Bursa'da Panama bandıralı kargo gemisi karaya oturdu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Panama bandıralı bir kargo gemisi karaya oturdu. Gemideki mürettebatın sağlık durumu iyi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

14.07.2024 21:27
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Panama bandıralı bir kargo gemisi karaya oturdu.

Tirilye Mahallesi'nde bir geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

"VOLGO -BALT 213" isimli Panama bandıralı geminin kıyıya 6-7 metre kala karaya oturduğu, bu esnada uç kısmında hasar oluştuğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre geminin dün İstanbul'dan 21.00 sıralarında hareket ettiği, Rusya'dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik'te limana bırakacağı esnada üçüncü kaptanın uyuması sonucu Trilye Mahallesi Ayani Kilisesi mevkisinde karaya oturduğu tespit edildi.

Gemide 9 Azerbaycanlı, 3 Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, bölgede ekiplerin geminin kurtarılmasına yönelik çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yapıyor. Gemiyi geriye doğru çekecekler ama ön tarafta hafif bir çatlak var. Oradan su alır mı diye endişe ediliyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalar sürüyor." dedi.

İlgili acentenin, ilk etapta çalışmalar için bölgeye kurtarma gemisi yönlendirmesinin beklenildiği öğrenildi.

Kurtarma planı hazırlıklarına devam ediliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemi için KEGM-6 botunun ve balık adamların bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, dalış yapılarak hasar tespiti yapıldığı, gemi için kurtarma planı hazırlıklarına ivedilikle devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Panama bandıralı kargo gemisi karaya oturdu - Son Dakika

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