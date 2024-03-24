Bursa\'da sahipsiz pitbull köpeğinin saldırısıyla 2 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı: DEAŞ'a Yönelik Operasyonlarda 40 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.