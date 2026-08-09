Bursa\'da Pizzacıda Arbede

BURSA'da bir pizzacıda iki grup arasında çıkan arbedede iş yerindeki masa ve sandalyeler hasar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. İş yerinde bulunan masa ve sandalyelerin zarar gördüğü olayda taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.