Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

30.09.2025 19:14
Baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü Bursa'da korkulan oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçeye 1-10 Ekim tarihleri arasında belli saatlerde su verilemeyeceğini açıkladı.

Bursa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle baraj doluluk oranları kritik seviyeye düştü. 1-10 Ekim tarihleri arasında bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacak.

BURSA'DA SU KALMADI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BUSKİ) yapılan yazılı açıklamada, 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde belli saat aralıklarında planlı su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti-ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sami Göksu:
    Ulan her aldığı yer kururmu vallaha kuruttular hese karşı çıkanlara şu vermeyin Akdenize Marmara ya Karadenize boşalan sular nerede akilsiz lar 1 6 Yanıtla
  • YoH null:
    yagmurlu haftaya birsey olmaz dünya susuz kalmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
