Bursa'da 4 Ayda 123 Tabanca ve 34 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 4 Ayda 123 Tabanca ve 34 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Bursa\'da 4 Ayda 123 Tabanca ve 34 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Bursa'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 ayda 1 adet AK-47, 3 UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi. 105 kişi gözaltına alındı ve 7'si tutuklandı. Ayrıca, ele geçirilen UTAŞ tam otomatik silahların eski çalışanlar tarafından kaçak olarak üretildiği tespit edildi.

30.05.2024 11:51
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BURSA'da polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik çalışmalarda 4 ayda 1 adet AK-47, 3 UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 105 kişiden 7'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik 4 ayda 78 farklı çalışma gerçekleştirdi. 1 Ocak'tan itibaren yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından çalışmalarda 1 adet AK-47, 3 adet UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 bin 439 mermi, 194 şarjör, 34 av tüfeği ve bunlara ait 502 fişek, 76 silah aksamı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda silah ticaretini yapan, bu satıcılardan silah satın alan ve bulunduran toplam 105 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KAÇAK ÜRETİLDİ

Bu arada, ele geçirilen 3 adet kaçak şekilde üretilen UTAŞ tam otomatik silahın, daha önceden Antalya'da faaliyet gösteren UTAŞ Silah Sanayi'de çalışan personellerin, buradan ayrıldıktan sonra bu silahların aynısını kaçak olarak ürettiği belirlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 4 Ayda 123 Tabanca ve 34 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 4 Ayda 123 Tabanca ve 34 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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