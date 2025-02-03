Bursa\'da RUHSATSIZ TABANCA Operasyonu: 36 Tabanca Ele Geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Mercek-28 Operasyonu'nda 36 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildiğini, 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce bir araca düzenlenen 'Mercek-28 Operasyonu'nda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi. Ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; araç içerisinde bulunan B.G. isimli şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütleri ve onlara silah temin edenlere karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.