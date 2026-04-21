Bursa'da Rüşvet Davası Devam Ediyor

21.04.2026 17:49
Bursa'da 21 sanığın yargılandığı rüşvet davasında sanıkların savunmaları alınıyor.

Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanık hakkında açılan dava, sanık savunmalarıyla devam etti.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasının ikinci gününde savunma yapan Nilüfer Belediyesi eski meclis üyesi tutuksuz Şemsi O, soruşturmanın başlangıcında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi sanık Emin A'nın, daha önce kendisinden para istediğini ve uzun süre tehdit edildiğini, bununla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Kendisine ait mal edinimleri sorulan sanık Şemsi O, 2012'de genel müdürlük yaptığı firmadan ayrıldıktan sonra bir arkadaşıyla gayrimenkul işi yapmaya başladığını, 2020'de arkadaşının tapuları devrettiğini söyledi.

Kızının mal varlığı edinimleri sorulan Şemsi O, "Çocuklarım çalışıyor, çalışmayan bir Allah'ın kulu yok." ifadesini kullandı.

Şemsi O, 2025 yılı içinde eşine gönderdiği 7 milyon 350 bin lirayı ise vize işlemleri sırasında hesabında gözükmesi için yolladığını ileri sürdü.

Belediyeyle ilgili işlemlerde kimsenin kendisinden ricacı olmadığını dile getiren Şemsi O, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kendi işini yapan dümdüz bir adamım." diye konuştu.

"Hiçbir suç örgütünün üyesi değilim"

Tutuksuz sanık eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Y. ise hayatının hiçbir döneminde rüşvet alıp vermediğini ya da buna aracılık etmediğini ileri sürdü.

Dönemin belediye başkanı Turgay Erdem ile aralarında görevleri gereği sürekli iletişim trafiği olduğunu belirten Fırat Y, bu bağlantının örgütsel değil siyasi olduğunu ifade etti.

İddianamede hesabına 60 milyon liranın üzerinde para girişi olduğu tespitine değinen Fırat Y, bunun 35 milyon lirasının bir tanıdıklarının arsasının satışı için aldığı vekalet nedeniyle yapılan ödeme olduğunu, bu parayı daha sonra mülk sahibine ilettiğini dile getirdi.

Fırat Y, göreve getirildiği süreçte ciddi çalışmalar yaptıklarını, Emin A'nın da bu çalışmalara destek olmak için birkaç kez para gönderdiğini belirterek, "Emin A'dan gelen para tamamen bağıştır. 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' diye gönderdiği paralardır." dedi.

Babasının uzun yıllar cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığına değinen Fırat Y, "Bana yöneltilebilecek en ağır suçlamayla karşı karşıyayım. Ben rüşvet almış olsam o adamın yüzüne bakamam. Hiçbir suç örgütünün üyesi değilim." ifadelerini kullandı.

Fırat Y, siyasi gücünü kullanarak Nilüfer Belediyesi üzerinde otorite kurduğu iddialarını da reddetti.

Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmayı, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da takip etti.

Soruşturma süreci

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Ersel Ç. ve Berk O. ile tutuksuz Şemsi O, Fırat Y, Ufuk T, Mustafa A, Şener A, ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor
ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi ABD’de, Netanyahu şakası tutuklama getirdi
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
