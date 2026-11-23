Bursa'da saatte 71 kilometreye ulaşan lodos 12 deniz otobüsü seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da hızı saatte 71 kilometreye ulaşan lodos yayaların yürümesini zorlaştırdı ve 12 deniz otobüsü seferinin iptaline yol açtı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ulaşım aksamaları, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı uyardı; akşam lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.
Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren ve hızı saatte 71 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.
Bursa Deniz Otobüslerinin 12 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kentte, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Akşam saatlerinde lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.
Kaynak: AA
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