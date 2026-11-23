Bursa'da kuvvetli lodos ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düşen kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanakla beraber şiddetini artırdı. Merkez Osmangazi ilçesinde lodosun saatteki hızı 60.5 kilometreye, Kestel ilçesinde ise 96.8 kilometreye kadar ulaştı. Kent merkezine 3 saatte 33.3 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında başlayan sağanakla birlikte iş yerlerinde evlerine dönmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen caddelerde trafik durma noktasına gelirken, su baskınları nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

OTOMOBİLLER YERİNDEN KALKAN RÖGAR KAPAKLARINA ÇARPTI

Sokaklardaki rögarlar taşarken, Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde bir otomobil şiddetli yağış nedeniyle yerinden kalkan rögar kapağına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

Lodos ve sağanakla birlikte, şimşekler de Bursa semalarını aydınlatırken, meteorolojiden alınan bilgiye göre kentte olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi.