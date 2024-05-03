Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Osmangazi ilçesinin kuzey kesimlerinde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, birçok mahallede ev ve iş yerleri su altında kaldı. Ovaakça Merkez Mahallesi'ndeki alt geçitte mahsur kalan iki araç, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Armutköy ile Yunuseli mahalleleri arasındaki yolda ise su birikintileri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki bazı fabrikalar ve alışveriş merkezinin bazı bölümleri de su altında kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

03.05.2024 17:39
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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Osmangazi ilçesinin kuzey kesimlerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerle yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ovaakça Merkez Mahallesi'deki alt geçitte su birikmesi sonucu iki araç mahsur kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Armutköy ile Yunuseli mahallelerini bağlayan yolda su birikintileri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı fabrikalar ile aynı bölgedeki alışveriş merkezinin bazı bölümlerini su bastı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

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