Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz 3 köpeğin kediye saldırma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.
Soğanlı Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda sahipsiz 3 köpek, bir kediye saldırdı. Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.
Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Sahipsiz Köpekler, Kediye Saldırdı - Son Dakika
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