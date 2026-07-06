Bursa\'da Sahte Alkol Operasyonu

BURSA'da düzenlenen operasyonda 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte alkol üretimi yaparak halk sağlığına yönelik tehdit oluşturan organizasyonların ortaya çıkarılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 297 şişe sahte alkollü içki, 5 litre etil alkol, 14 alkol aroması, 90 bandrol, 58 etiket, 20 şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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