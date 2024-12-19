Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi

Bursa\'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Çengel-12' operasyonunda sahte alkol üretimi yapan 2 şüphelinin tutuklandığını ve 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.

19.12.2024 18:08  Güncelleme: 18:09
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Çengel-12' operasyonunda, 5 bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildiğini ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 'Çengel-12' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildiğini ifade ederek, "Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi - Son Dakika

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