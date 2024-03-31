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Bursa'da seçim sonuçları açıklandı

Bursa\'da seçim sonuçları açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.

31.03.2024 20:40  Güncelleme: 20:43
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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı sürüyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 20.29 itibarıyla Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. Bursa'da yüzde 53.6 ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustaf Bozbey seçimi ilk sırada götürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

CHP yüzde 53.6, AK Parti yüzde 38.85, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.27, İYİ parti yüzde 2.21, DEM Parti 1.48.

Bursa'da oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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