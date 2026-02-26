Bursa\'da Sigara Bırakma Polikliniği Başarıları

Bursa Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran sigara bağımlıları, bilimsel tedavi yöntemleriyle sağlıklarına kavuşuyor.

Bursa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, polikliniğe başvurup sağlığına kavuşanların sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Merve Koşucu, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen farkındalık çalışmaları sayesinde tütün bağımlısı bireylerin daha bilinçli ve kararlı bir şekilde polikliniklere başvurduğunu belirtti.

Tütün bağımlısı bireylerin bırakmak istemesine rağmen yeterli destek alamadığı için bunu başaramadığını ifade eden Koşucu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün konuya verdiği önem sayesinde bilinçlenen hastalarımız artık daha kararlı bir şekilde sigara bırakma polikliniğimize başvuruyorlar. Bize başvuran hastalarımızla gerekli ön görüşmeleri yaparak tahlillerini alıyor ve en uygun tedavi yöntemini seçiyoruz. Hastalarımız ile beraber sigara bırakma gününü belirliyoruz. Takip randevularını planlıyoruz ve kontrollerde hastalarımızı tekrar değerlendiriyoruz. Sigara bırakma polikliniğimize başvurmak isteyen hastalarımız MHRS üzerinden randevu alarak başvurabiliyorlar. Ek olarak, 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' üzerinden de yine gerekli destekleri alabiliyorlar."

Sigara bırakıldığı anda vücudun kendini yenilemeye başladığını aktaran Koşucu, "İlk 20 dakikada kalp atış hızı normale dönerken, 12 saat içinde kandaki karbon monoksit seviyesi azalır. İlk haftalarda nefes darlığı ve öksürük hafifler, akciğer kapasitesi artar. Bir yılın sonunda kalp krizi riski yarı yarıya inerken, uzun vadede felç ve akciğer kanseri riski de belirgin şekilde azalır." dedi.

Yakın süreçte Bursa Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurarak, tütün bağımlılığından kurtulmayı başaran Bilal Kılık (44) 1 ay önce sigarayı bıraktığını söyledi.

Kılık, 28 yıl boyunca sigara kullandığını, bırakmayı çok arzuladığını fakat kendi başına bir türlü başarılı olamadığını vurgulayarak, "Yaşadığım bazı sağlık sorunları üzerine tıbbi destek almak için Şehir Hastanemizin Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdum. Hocalarımızın sağladığı tıbbi destek ve profesyonel danışmanlık sayesinde bir aydır sigara içmiyorum. Artık çok daha kaliteli bir yaşam sürdüğümü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Polikliniğin önerdiği ilaç tedavisi sayesinde başardım"

Yaklaşık 11 yıldır aktif bir sigara kullanıcısı olduğunu belirten hastalardan Hilal Pehlivan ise yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Evlilik hazırlığı sürecinde nişanlımın sigara içmemesi ve bu durumun her ikimizi de rahatsız etmesi üzerine Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdum. Geçmişte kendi başıma denemelerim olsa da her seferinde kısa sürede pes etmiştim. Ancak bu kez polikliniğin önerdiği ilaç tedavisi ve düzenli takip çizelgeleri sayesinde başardım. Yaklaşık 3 aydır sigara içmiyorum. Açıkçası bu kadar etkili olacağını tahmin etmemiştim."

Sigara bağımlılığından 32 yıl sonra kurtulan Nalan Bakar ise "Sigara bırakma polikliniklerini hep duyuyordum, başvurumu yaptım. Sigarayı bırakmak o kadar basitmiş ki 30 yıldır gelmediğime şaşırdım. Doktor hanımın söylediklerini harfiyen uyguladım ve yaklaşık 33 gündür sigara içmiyorum. Aramıyorum ve çok mutluyum." dedi.